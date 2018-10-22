В Иркутском районе Ново-Ленино стало зеленее

Сирень и акацию — всего 40 деревьев, высадили выпускники школы №7 в рамках экологической акции.
Её организовал депутат Думы Иркутска Виталий Матвийчук. В дальнейшем на этом месте планируется обустроить сквер совместно с местными жителями и администрацией города. Сейчас здесь уложен асфальт и поставили фонари. Подобная акция проходила несколько десятилетий назад, сейчас её возобновили.
Виталий МАТВИЙЧУК, ДЕПУТАТ ДУМЫ г.ИРКУТСКА:
Каждый выпускник садит дерево. Мы ходили в сад Томсона высаживали деревья, потом за ними следили. И сегодня можно сказать, что мы возражаем традицию нашей 7-й школы, посадку аллеи выпускников.
Никита ДУБРОВИН, УЧАСТНИК АКЦИИ:
Что бы память оставалась, чтоб я смог через 10, через 15 лет сюда приехать, и понять, что когда-то я здесь посадил дерево. Что это память. Для меня это очень важно!
Акцию планируют сделать ежегодной. На посадке саженцев работа не заканчивается. Шефство над сквером возьмут на себя воспитанники 7-й школы — ученики будут ухаживать за деревьями.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.