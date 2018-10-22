Новости

В Иркутском районе Ново-Ленино стало зеленее

22.10.18

Сирень и акацию — всего 40 деревьев, высадили выпускники школы №7 в рамках экологической акции.

 

 

 

 

 

 

 

 

Её организовал депутат Думы Иркутска Виталий Матвийчук. В дальнейшем на этом месте планируется обустроить сквер совместно с местными жителями и администрацией города. Сейчас здесь уложен асфальт и поставили фонари. Подобная акция проходила несколько десятилетий назад, сейчас её возобновили.

Виталий МАТВИЙЧУК, ДЕПУТАТ ДУМЫ г.ИРКУТСКА:

Каждый выпускник садит дерево. Мы ходили в сад Томсона высаживали деревья, потом за ними следили. И сегодня можно сказать, что мы возражаем традицию нашей 7-й школы, посадку аллеи выпускников.

 

Никита ДУБРОВИН, УЧАСТНИК АКЦИИ:
Что бы память оставалась, чтоб я смог через 10, через 15 лет сюда приехать, и понять, что когда-то я здесь посадил дерево. Что это память. Для меня это очень важно!

Акцию планируют сделать ежегодной. На посадке саженцев работа не заканчивается. Шефство над сквером возьмут на себя воспитанники 7-й школы — ученики будут ухаживать за деревьями.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.