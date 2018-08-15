В Иркутском областном суде приступили к рассмотрению зверского убийства отцом собственной семьи

Его совершил 26-летний гражданин Таджикистана. Свою вину он признал лишь частично.

20 ударов ножом по телу нанес полуторагодовалому малышу и почти 70 его матери. Прокурор описывает момент зверской расправы главы семьи над собственным ребенком и супругой. Все случилось в середине марта этого года. 26-летний гражданин Таджикистана на почве ревности схватился за нож и сначала на глазах матери убил сына, после 21-летнюю женщину. Мужчину задержали почти сразу, в одном из садоводств под Иркутском, где тот прятался. На суде Хабибуллоев вел себя нервно, даже немного агрессивно. На лице не было ни капли сожаления о содеянном. Даже после выступления матери убитой девушки, Хабибуллоев напомнил тёще, как супруга его доводила.

Подсудимый подрабатывал на стройке, супруга занималась воспитанием ребенка. По словам матери убитой, молодые люди неоднократно ругались, глава семейства мог избить или выгнать жену с ребенком ночью на улицу, иногда на несколько дней уходил сам. При этом сам же Хабибуллоев заявляет обратное, что он любил свою семью и заботился о близких.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Неоднократно я приходил домой, замученный чертежами. Я вкалывал ради них. Я когда-нибудь снимал квартиру 20 квадратов? Я всегда снимал квартиру просторную, как она хотела. 50 квадратов, она не хотела однокомнатную. Чтобы им было комфортно, было такое.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично. Заявляя, что жестокое убийство он совершил не умышленно. Первое рассмотрение уголовного дела длилось больше трех часов. Теперь суду предстоит изучить материалы дела и вынести приговор. Максимальное наказание, вменяемой Хабибуллоеву статьи, предусматривает пожизненное заключение.