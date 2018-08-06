В Иркутске запущено строительство радиологического корпуса областного онкодиспансера

Объект будет оснащен самой современной техникой, которая позволит выявлять болезнь на ранних стадиях, а также проводить эффективную терапию.

Этого момента здесь, в онкодиспансере ждали несколько лет. Хронограф начал отсчет времени до окончания строительства нового радиологического корпуса с центром позитронно-эмиссионной томографии. Создание и эксплуатация объекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Приангарья и дочерней компанией «Росатома». Общая стоимость — более 5 млрд рублей, половину внесет область, половину — инвестор.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы договорились с федеральным правительством, что те средства, которые мы будем вкладывать в онкологический центр со стороны области будут компенсированы другими вложениями в оборудование других медицинских учреждений области, потому что процесс государственно-частного партнерства уже запущен и это несколько другой процесс, чем финансирование.

Строительство радиологического корпуса на базе онкодиспансера поддержал президент России Владимир Путин. Вот так будет выглядеть новый объект — на всех макетах диспансера он уже есть. Предполагается, что в корпусе будут размещены отделения дистанционной лучевой терапии с пятью ускорительными комплексами, брахитерапии с наличием двух современных аппаратов для внутриполостного и внутритканевого контактного облучения, отделения рентгенотерапии, радиомодификации, топометрии, ядерной медицины.

Денис ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА»: Будет поставлено самое современное оборудование — линейные ускорители, в том числе локализованные в РФ, для того, чтобы полностью обеспечить сервис, своевременно, в те сроки, которые требуются в соответствии с международными стандартами. Кроме того, будет поставлен циклотронно-радиохимический комплекс, который позволит нарабатывать радиофарм препараты, так нужные в регионе.

Олег САЛАГАЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: Это совершенно новый уровень радиологической помощи не только населению Иркутской области, но и населению близлежащих регионов, сопредельных государств, потому что мы не исключаем и возможность медицинского туризма. Поэтому тот объект, который планируется завершить в течение двух лет станет очень важной ступенькой для развития здравоохранения.

Современная техника позволит выявлять рак на ранних стадиях, а также оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь. Это позволит существенно сократить смертность и повысить качество жизни. Сейчас в лучевой терапии нуждается 80% пациентов онкодиспансера. А получить ее они могли только в филиалах в других городах региона, в Иркутске не было нужных условий. И теперь главная цель — запустить радиологический корпус в эксплуатацию как можно раньше. По нормативам, строительство займет три года.

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Биться буду теперь дальше. Просить «Росатом» сделать это короче, быстро, помогать им будем, чтобы все это документально прошло. И начнем работать. В принципе, корпус простой. Кроме 12-м котлована в длину. Это очень глубокая яма, куда будет заходить бетон и стоять наши линейные ускорители. Линейных ускорителей мы берем достаточно, согласно нормативам, эти старые будут заменяться.

А параллельно со строительством радиологического корпуса, начнется и подготовка специалистов для работы на современном оборудовании. Обучение будет проводиться в соответствии с международными стандартами, на базе лучших клиник мира.