В Иркутске стартовала продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале»

Ценителей искусства не смутила ни цена, ни большая конкуренция. Очередь у музыкального театра растянулась.

Десять часов утра. Возле одного из зданий на улице Ленина выстроилась немаленькая очередь. Люди стараются крепко держатся за своё место. Нет, это не кадры кинохроники перестроечных времён и не приём к терапевту, это вход в музыкальный театр.

Ирина ХАЛТУЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗРИТЕЛЯ И РАЗВИТИЮ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. ЗАГУРСКОГО: С сегодняшнего дня у нас стартовала продажа билетов на фестиваль «Звёзды на Байкале». Раннее утро нас встретило очередями, ну это у нас традиционно каждый год. Сейчас у нас работает две кассы в театре и касса в торговом центре «Версаль», с завтрашнего дня у нас стартует продажа онлайн-билетов.

В руках у одного из людей тетрадь, где столбцами прописаны фамилии и порядковые номера. Это и есть запись за билетами. Чтобы стать первым в списке нужно было прийти в девять вечера предыдущего дня. Сейчас условия покупки ужесточились. Галина Ивановна рассказывает, год назад она пришла к дверям театра в десять часов вечера и была первой, на этот раз люди начали занимать очередь ещё раньше.

Галина АНТОШКИНА, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Я хожу на все концерты Мацуевские, на все фестивали. Ещё не пропустила ни одного фестиваля и со временем… Мы приходим очень рано за билетами, вчера мы пришли в десять часов вечера и были уже девятыми. Мы тут были часов до двух, до трёх ночи, там уже образовалась другая очередь, ну не другая очередь — запись. И мы покинули до восьми утра, в восемь утра очередь опять восстановилась, все пересчитались, и вот в десять часов мы уже здесь, у касс.

Для многих посещать «Звёзды на Байкале» стало уже традицией. На фестиваль люди приходят с семьями и с друзьями, поэтому в одни руки иногда отпускают целую пачку билетов. Те, кто подошёл к кассам утром, рискуют пропустить самое интересное. Но и у тех, кто долго спит и кто вовремя не отложил нужную сумму в этот раз будет возможность побывать на фестивале.