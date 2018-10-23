В Иркутск привезли необычное животное — гибрид леопарда и кошки

Алику два года, он прибыл в зоогалерею из Москвы. Сейчас Азиатский леопардовый кот уже достиг зрелости.

Внешне по размерам он схож с обычным котом. Питается Алик мясом и травой, в основном это: мыши, рыба, хомяки. Животное выросло в приёмнике и поэтому легко идет на контакт с людьми и не прячется.

Людмила ИВУШКИНА, КООРДИНАТОР ИРКУТСКОЙ ЗООГАЛЕРЕИ:

Обновляться хочется, потому-что людям должно быть интересно на экспозиции. Мы стараемся вот так: либо обменом, либо какими-то временными передержками. То есть, он пока у нас на пол года. Пока до весны, а дальше уже посмотрим. Либо поменяем на котёнка, если у него появятся жена и дети -оставим себе.

В скором времени сотрудники зоогалереи планируют начать подыскивать ему невесту. В природе такие животные обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии.