В Братске полицейские задержали двух женщин, жертвами которых становились пенсионеры

По версии следствия, на улице лжецелительницы подходили к пожилым людям и говорили, что на тех якобы наложена порча.

И тут же предлагали свою помощь по снятию проклятия. Для магического сеанса медиумы просили показать клиентов ценные вещи. Так, одна из пенсионерок на время ритуала отдала 35 тысяч рубле, другая передала золотые украшения. По ориентировке мошенниц задержали. Подозреваемым 46 и 49 лет, они прибыли в Братск из Красноярского края. Ранее судимы за мошенничество и наркотики. В Приангарье женщины прибыли из Красноярского края.