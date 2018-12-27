В Ангарске утвержден главный финансовый документ города

Там пошло финальное заседание Думы. Парламентарии решили: часть средств уже точно пойдет на строительство новой набережной, завершение работ в двух детских садах и приведение в порядок дорог.

Последнее в 2018-ом заседание Думы ангарского городского округа. Самое главное решение, которое предстоит принять — утвердить главный финансовый документ на будущий год. В нём намерены только наращивать темпы в решении целого ряда многолетних задач. Самый известный в городе долгострой планируют завершить. Уже 25 лет длится история школы в 7-ом микрорайоне и вот 1-го сентября 2019 года она должна завершится. Новое здание откроет двери для своих первых учеников. Депутатский корпус Ангарска нашел решение этой проблемы.

Сергей ПЕТРОВ, МЭР АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Депутаты Ангарска — люди с высоким уровнем ответственности, достаточно въедливы во многих вопросах. Но я думаю, что вот это единодушие, которое мы принимаем за единогласие какое-то. Это, наверное, умение услышать друг друга, умения прислушаться не только к своему мнению, но и учесть интересы всех округов территории и по совокупности принимать решения.

За прошедший год преобразился внешний облик города. Так, в парке Аистёнок появилась скульптурная группа «Семья». Эта композиция дело рук самих горожан, она изготовлена на частные пожертвования. Изменить облик города обещает и городская набережная. Постепенно мечты ангарчан о собственной береговой зоне отдыха становятся реальностью. Уже проведено берегоукрепление, почти обустроен пешеходный бульвар — ему, кстати, горожане определи название «Набережный», и в следующем году завершенный вид обретет путь к воде — на это уже выделены дополнительные бюджетные средства.

Александр ГОРОДСКОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Бюджет — это как финал большого и серьезного труда всей территории, не только думы или администрации, но это большая работа всего города те, кто в нашем городе живет, те кто в нашем городе работает создавали его своими отчислениями, своими работами , своим действием благоустраивали город.

Ещё одним крупным проектом года стала реконструкция лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». Он открылся в начале декабря лыжной гонкой на кубок En+ Group. Это пример продуктивного сотрудничества крупного бизнеса и муниципальных властей. Была обновлена и увеличила единственная в Иркутской области освещенная лыжероллерная трасса. Построено стрельбище, которое после получения лицензии также станет единственным подобным объектом в Приангарье. Биатлонную трассу одной из первых опробовал двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

Анна БОГАЛИЙ, ДВУКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА, ТРЕХКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА ПО БИАТЛОНУ: Комплекс послужит стартовой площадкой для многих ребятишек. А также позволит готовится многим представителям даже сборной команды России, если использовать эту площадку, как тренировочную базу. Рельеф я уже посмотрела по километровому кругу. Думаю, здесь очень замечательные подъемы и спуски. Рельеф трассы позволяет оттачивать мастерство любого уровня.

Сергей ПЕТРОВ, МЭР АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: Для Ангарска — это точка роста, поскольку у нас в 1,5-часовой доступности живет миллион человек. И вот эта точка, она оптимально подходит по своему рельефу, по доступности транспортной, по инфраструктуре. Возможно проведение соревнований высокого уровня с большим количеством спортсменов и, конечно, это не для Ангарска площадка, это площадка для Иркутской области.

Не осталась без внимания и сфера здравоохранения Ангарского округа — в 2018-ом в Мегете открыто поликлиническое отделение. Общее финансирование проекта составило больше 93 миллионов рублей. В следующем году акцент также будет сделан на социальную сферу. Так, в следующем году в Ангарске завершат строительство двух детских садов в 7-ом и 22-ом микрорайонах. Планируется масштабная реконструкция стадиона «Ангара». На дорожные работы выделят сумму больше, чем в уходящем году – а значит увеличится объём работ увеличится. В этом году администрация города при поддержке думы выполнила все запланированное в полном объеме и значит в будущем году следует ждать еще больших изменений к лучшему.