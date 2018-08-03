Сотни туристов, которые этим летом отправились на Ольхон, столкнулись с неожиданными сложностями

Автобус довез только до парома, а уже на острове пришлось пересаживаться на другой, менее комфортный транспорт.

Эти видео в нашу редакцию прислали туристы с острова Ольхон. Более двадцати человек возмущены тем, в какие условия их поставил перевозчик — комфортный автобус отвез их от Иркутска до парома на малом море. Дальше — переправа через пролив и новое транспортное средство — ПАЗ. Нет ни кондиционера, ни мягких кресел. О пересадке пи покупке билета никто не предупреждал.

Сегодня на автовокзале так же многолюдно, отправиться в путешествие на остров Ольхон решили по меньшей мере 30 человек. В их числе и девушки из Омска, едут не в первый раз, и сервисом перевозчика остаются довольны. Правда при покупке билета о возможной пересадки на острове их не предупреждали.

Олеся ЧЕРКАШИНА — ТУРИСТКА г. ОМСК: Никакой информации вообще не давали, то есть просто купили билет молча. Молча нам его отпечатали и отдали. 00:42 ++++ 00:14 Я пятый раз уже еду на Ольхон, всегда все чудесно. То есть покупаешь билеты на эту маршрутку государственную. которая дешевле, переезжаем через паром прекрасно, то есть вообще проблем никаких нет, в первый раз слышу, что какие-то могут быть проблемы. Сейчас еще не знаем как получится.

В этот раз Олесе снова повезло — она отправится в свое путешествие на микроавтобусе. Вот они как раз доезжают до самого Хужира. А у кассы тем временем тоже собирается очередь, сейчас на Ольхоне — самое благоприятное для отдыха время. И все точно так же: билетные кассиры об «особенностях поездки» не рассказывают.

Татьяна РОМАНЕНКО — БИЛЕТНЫЙ КАССИР АВТОКОЛОННЫ: При продаже билетов, когда пассажир к нам обращается, конечно, мы объясняем ситуацию, что доезжая до парома, ну, это если они спрашивают, если они едут на большом автобусе, там поднялась вода или опустилась.. Если опустилась вода, конечно, мы их предупреждаем, что их пересаживают там на другой транспорт.

Как отмечают на автовокзале, смена транспорта — мера вынужденная. Якобы уровень воды в Байкале не позволяет парому переправлять большие автобусы, туда загружают только маршрутные такси вместимостью до 20 пассажиров. Но в Восточно-Сибирском речном пароходстве эту информацию опровергли: по их словам, условия и стандарты работы этим летом не менялись. Так что рекомендация одна — при покупке билетов на Ольхон обращать внимание на марку автомобиля. И утешать себя тем, что большие автобусы, пассажиров которых вынуждены пересаживать в другой транспорт, уходят с автовокзала 1-2 раза в день. Так что шанс попасть в такую ситуацию — с пересадкой — не очень большой.