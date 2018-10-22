Следователи-криминалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте отмечают профессиональный праздник

Какие экспонаты хранятся в музее в память о катастрофах?

Это один из элементов механической системы двигателя, исследование и изучение которого помогло установить причины этой ужасной катастрофы. Подобных происшествий к сожалению множество — нелегкая работа следователей-криминалистов позволяет установить все детали трагедии. Иногда они способны совершать настоящие чудеса и даже время не помеха справедливости.

Екатерина НЕРУШКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Если предположить, что с помощью этого пистолета 20 лет назад было совершено преступление, то она сегодняшний день выявить на нем отпечатки пальцев будет практически не возможно. Однако, если поместить данное орудие преступление вот в эту циано-крылатную камеру, то уже через некоторое время, мы с вами сможем обнаружить отпечатки пальцев, которые были оставлены вот на этом пистолете, так много лет назад.

Служба криминалистики была основана в Советском Союзе 19 октября 1954 года. С этого же времени активное работает иркутское отделение. Ведь на территории Приангарья, к сожалению, с регулярной периодичностью происходят транспортные трагедии. Фактически каждая катастрофа — событие очень масштабное и там не справится одному следователю-криминалисту и потому на происшествия выезжают большие следственные группы. При чем этим людям не достаточно просто знать уголовное право.

Олег СЕРЕБРЕННИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ на ТРАНСПОРТЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ: Сложностью и спецификой следователей-криминалистов на транспорте , является как раз то, что помимо знаний в уголовном процессе и уголовном праве, они обязаны разбирать в авиации, в объектах железнодорожного и водного транспорта.

Как говорится наша служба и опасна и трудно, а тут еще и широка — в юрисдикции Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте находится 5 субъектов Российской Федерации. Иркутская и Амурская области, Республика Бурятия и Саха-Якутия, а также Забайкальский край. И потому каждый криминалист готов в любое время суток к дальнему путешествию.