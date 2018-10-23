«Саянскхимпласт» отметил свой юбилей

Новую установку по производству этилена планируется запустить к 2023 году. Это одна из главных целей предприятия. Как отмечали полвека работы?

Это праздник для всего города. Здесь если ни каждый связан с заводом, то кто-то из членов семьи — точно работник «Саянскхимпласта». Предприятие отмечает полувековой юбилей. На входе встречает оркестр, а внутри — теплые приветствия и поздравления. В этот коллектив если приходят — то всерьез и надолго.

Максим СУРКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ»: Придя на завод со студенческих лет мы просто прикипаем к нему. Прикипаем к коллективу, к наставникам, с которыми работаем. Душой болеем за производство.

Тех кто болеет душой за производство — сегодня отмечают правительственными и ведомственными наградами. В их числе и Елена Воронова. Она работает на «Саянскхимпласте» 38 лет. Говорит, за это время многое изменилось. Но все — к лучшему.

Елена ВОРОНОВА, ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ»: Взять если мою стадию — было три колонны у меня, сейчас пять. И плюс еще реакторы, и второй реактор — там очень много чего изменилось. У нас появилась печь крекинга, сейчас готовится новый пуск соды.

Сейчас «Саянскхимпласт» входит в число лидеров химического комплекса и производит более трети всего ПВХ в России. Предприятие активно проводит модернизацию, внедряет современные технологии, обеспечивает экологическую безопасность своей деятельности. И как когда то ударная комсомольская стройка — вновь привлекает своими достижениями внимание всей страны. Но за каждым достижением, как и 50 лет назад, стоят в первую очередь люди

Виктор КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ»: Сегодня я думаю, что нынешний коллектив — один из сильнейших. И он выплавился сам, выкристаллизовался в этот мощный коллектив. Специалисты которого являются товаром штучным.

Теперь перед коллективом «Саянскхимпласта» стоят новые задачи. В первую очередь — это строительство установки этилена. Базовый проект уже в разработке. Запуск запланирован на 2023 год.

Николай МЕЛЬНИК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ»: Первая задача — это строительство установки этилена, выход на 600 рубежей ПВХ, и дальше, и дальше — газификация Иркутской области, чтобы сырья у нас было в достатке, чтобы развивать обширно наши мощности, поскольку площадка саянская великолепная — мы обеспечены сырьем, обеспечены электроэнергией, обеспечены транспортными путями. Все есть для того, чтобы развиваться.

А пока — праздник. Подарком работникам «Саянскхимпласта» и гостям юбилея стало выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица»