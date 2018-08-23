Региональный Роспотребнадзор опубликовал требования безопасности школьных принадлежностей

Сумка ученика начальных классов не должна быть тяжелее 700 граммов. Кроме того, существуют требования к размерам изделий.

Ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Помимо этого школьные портфели обязательно должны быть оснащены светоотражающими элементами. Существуют и ограничения по весу для учебной литературы — от 300-от до 600-от граммов одна книга в зависимости от возраста.