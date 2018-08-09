Прокуратура Приангарья требует снести 7 зданий в поселке Листвянка

Исковые заявления сейчас рассматривает Иркутский районный суд.

Как сообщается на сайте ведомства, специалисты проводили проверку в муниципальном образовании и выявили многочисленные факты нарушений градостроительного законодательства при осуществлении строительства объектов капитального строительства. Кроме того, по требованию прокуратуры района в администрацией Листвянского муниципального образования разрабатывается программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и схема организации дорожного движения, что позволит решить проблему транспортной загруженности поселка.