Продобзор: масла

Альтернативные масла как способ продлить жизнь. За последнее время на прилавках магазинов вместо привычного растительного появилось рапсовое, льняное, кокосовое.

Легкие летние салаты из свежих огурцов и помидоров, яичница на завтрак и выпечка на выходных. Приготовление этих и многих других блюд не представляется возможным без масла. Классическое подсолнечное масло на рынке Новый стоит в диапазоне от 178 до 262 рублей за пол литра. Более изысканные оливковое масло чаще продается в бутылках по 250 мл. и обойдется покупателю в 359-433 рубля. Но все большую популярность у иркутян начали набирать масла холодного отжима из различных злаков и орехов.

Екатерина ХАМХАНОВА, МЕНЕДЖЕР МАГАЗИНА: Самые лучшие масла — это масла Ратоград и масла Органики. Это масла богатые омега 3, омега 6. Хорошее масло расторопши, льненое масло очень полезно для кожи, для желудка.

Масло расторопши можно приобрести за 472 рубля, облепихи — 518 рублей. За тыквенное и конопляное масло богатое белком и пользующееся популярностью у бодибилдеров, придет отдать 620-690 рублей. Виноградное масло полезно для суставов и применяется как средство от ушибов — от 377 до 540 рублей. Большинство этих масел нужно принимать в сыром виде либо натощак, либо в салатах. Но есть и универсальное.

Екатерина ХАМХАНОВА МЕНЕДЖЕР МАГАЗИНА: Самое вкусное — масло кокосовое, оно идет и для жарки и для добавления в салат. Самое вкусное, самое хорошее масло.

Среди рекордсменов по стоимости оказались масло из семян.