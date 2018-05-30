Продобзор: каши

Пшено подорожало на рубль, на 10 копеек больше теперь придется заплатить за шлифованный рис.

На завтрак Шерлок Холмс предпочитал кашу, этим угощал и гостей. И правильно делал. Она богата клетчаткой, витаминами, особенно группы В, ценным растительным белком, так называемыми «медленными» углеводами. Сегодня готовить полезный завтрак можно из круп на любой вкус и кошелек. На прилавках рынка «Новый» ассортимент внушительный. Вот, например, каша пшенная. Упаковка весом 700 граммов стоит 65 рублей. Гречневая крупа весом 750 граммов — 30 рублей. Но самая выгодная геркулесовая. Стоимость четырёхсотграммовой упаковки -17 рублей. А вот стоимость рисовой крупы зависит от её вида и обработки.

Анна БУТКАКОВА, ПРОДАВЕЦ ОТДЕЛА «ЭКО ПРОДУКТЫ»: Есть коричневый, черный, бурый, красный. Есть в смесях. Для каш лучше круглый краснодарский. Есть рис для ризотто , он круглый рассыпчатый. Хороший. Для каш подходит. Из круп хорошо берут булгур, кускус. Потому что они развариваются быстро . Их можно просто заварить, можно овощи добавить или сухофрукты. Будет сладко или соленый сделать.

Крупа булгур, которая для многих может оказать в диковину, стоит 77 рублей за упаковку весом 450 граммов. Кускус дороже — 188 рублей за 350 граммов. Эти виды круп чаще всего предпочитают те иркутяне, кто придерживается здорового образа жизни и следит за питанием. Поэтому чаще всего такие каши готовят на соевом молоке. Его мы нашли в двух отделах. Продукт импортный, производят в Бельгии и стоит 278 рублей. Можно в качестве кулинарного эксперимента приготовить кашу на молоке кокосовом. При выборе необходимо обратить внимание на состав. Если на банке написано, что в продукт добавлена лимонная кислота — подвергать тепловой обработке его нельзя, свернется. Чаще всего его привозят из Тайланда. За 400 миллилитров заплатим 206 рублей.

Анастасия ЦЫГАНКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙЧАС»: Разнообразить каши можно с помощью добавок. Например варенья или джема. Если вы следите за фигурой, можно взять вот такой низкокалорийный. Он не содержит сахара . Есть разные вкусы — ягодные и фруктовые. Стоимость такой баночки в среднем 300 рублей за 250 мл.

Так же подсластить кашу без вреда для фигуры можно использовать сахарозаменитель. Продукт отечественный и цена от 60 рублей и выше — зависит от объема. Если вы боитесь переварить крупу, то можно купить ее в пакетиках для варки. Опускаете в кипящую воду, 15 минут и каша в тарелке. Полезный и сытный завтрак залог продуктивного дня.