Продобзор: фрукты

Мерседес, Кардинал и Форель во фруктовых отделах иркутских рынков. Свои названия плоды получили за свой необычный внешний вид.

Лучший запас на зиму- это компот. Классический вариант сделать этот напиток на основе абрикосов. На рынке Новый в Иркутске за килограмм южного плода просят 150 рублей. Весь он родом из Азербайджана, а вот у груш более обширная география. «Хрустальная» из Ташкента обойдется в 170 рублей, «Дюшес» из Чили в 230, а груши с оригинальным названием форель приплыли из Африки, а потому самые дорогие — 250 рублей за килограмм.

Юлия БУТОВА, ПРОДАВЕЦ ФРУКТОВ: Названа из-за того, что у нее красный бочок, как у форели, но не по вкусу. Чаще всего берут Абат, у нее нежный, мягкий вкус и также Дюшес, это кисло-сладкая груша маленькая, ее могут и так есть и в компот хорошо употреблять.

Не менее выдающиеся названия достались и винограду. Как альтернатива классическому киш-мишу Кардинал, Мерседес и Дамские пальчики — как в черном, так и в зеленом цветах. Цена в зависимости от сорта от 150 до 250-ти рублей.

Галина, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА: Обычно я беру вот этот зеленый виноград Дамские пальчики, мне кажется он более сочный и вкусный и сладкий. Что сочнее, то и полезнее, поэтому зеленый.

Солнечные апельсины представлены двумя странами: марокканские выйдут в 150 рублей, цитрусовые из южной Африки в 180. А вот благородный гранат прибыл к нам из далека. Гости из Израиля обойдутся в 330 рублей, Южно-африканские в 350, а самыми дорогими оказались вот эти гигантские плоды из Ирана. Они выйдут в 420 рублей за килограмм, зато станут прекрасным дополнением к компотам или варенью, которым можно будет наслаждаться в студёную зимнюю пору.