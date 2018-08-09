Почти полторы тысячи контрафактных кубиков Рубика выявили иркутские таможенники

В декларации были обозначены как «игрушка-головоломка из полипропилена, магический куб». Партия отправлена из Китая, где и была произведена.

На осмотре при вскрытии коробок таможенники обнаружили, что «магическим кубом» оказалась механическая игрушка-головоломка в виде куба, стороны которой имеют наклейки разных цветов.

Юрий ПЛОТНИКОВ, НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА (ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ) ИРКУТСКОЙ ТАМОЖНИ: В ходе экспертизы было установлено, что данные головоломки являются кубиком Рубиком. Он зарегистрирован в таможенном реестре интеллектуальной собственности как товарный знак. в результате было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по статье 14.10 . товар изьят до выяснения.

Английская компания, которая является правообладателем товарного знака с иркутскими предприниматели не заключали договор, а значит ввоз в страну однотипной игрушки запрещен. В связи с этим представители компании намерены привлечь фирму-импортера к административной ответственности. А полторы тысячи игрушек, скорее всего будут уничтожены.