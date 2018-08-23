Почти 400 юных жителей города Нефтехимиков получили в подарок новенькие ранцы

На сколько соответствуют современным требованиям рюкзаки будущих первоклассников Ангарска, в ближайшее время проверят родители.

Портфель заполнен всем, что может пригодиться для получения новых знаний: тетрадки, альбомы для рисования, карандаши и многое другое. Рисунки на ранцах разные, какой душа первоклассника пожелает: от героев мультфильмов до футбольного мяча. Этот, пока ещё не самый сложный выбор в жизни, дети делают после просмотра спектакля. Чтобы подсластить начало школьной жизни, каждому ребёнку вручают по шоколадке. Праздник для будущих первоклассников организовала Ангарская нефтехимическая компания. Повзрослевших мальчишек и девчонок за дверьми дворца культуры Нефтехимик ждут родители.

Ксения ТОЛМАЧЁВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. АНГАРСКА:

Всё очень здорово, молодцы, что организовали такой праздник ребятишкам. Дочка очень ждала, что посетит такое мероприятие и получит рюкзак.



Выдача будущим первоклассникам портфелей — многолетняя традиция компании. Политика в компании такая, что если в семье два родителя, а ребёнок один, то счастливчик получит два набора. Останется лишь докупить учебники и дневник, чтобы радовать родителей отличными оценками.