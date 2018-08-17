Почти 200 образовательных учреждений отремонтированы в Иркутске к новому учебному году

Сообщил мэр областного центра Дмитрий Бердников на выездном совещании, в рамках которого проверил качество ремонтных работ в школах Ленинского округа.

Так, в 30 школе сделаны отмостки, отремонтированы санузлы. До 1 сентября обновят асфальтовое покрытие перед главным входом в здание. Глава города дал поручение проработать вопрос строительства дополнительного блока школы и современного спортивного модуля. В школе №69 мэр проверил качество работ, выполненных подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Косметический ремонт проведен в столовой, бассейне и других помещениях. А в школе №38 ведется большая реконструкция стадиона. Всего на капитальный и текущий ремонты социальных объектов из городского бюджета было выделено более 840 млн рублей.