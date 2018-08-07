Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината начнут ликвидировать в этом году в промышленном масштабе

Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время выездного совещания на площадке предприятия. Подрядчиком выступает «Росгеология».

С этой организацией подписано дополнительное соглашение, поскольку для своевременной реализации в проект пришлось внести изменения, новая версия документа будет готова до 30 октября. Сейчас Росгеология приступила к опытно-промышленной эксплуатации шлам-накопителей БЦБК. Технология позволяет превратить шлам-лигнин в сгусток хлопьев, который легко отделяется от воды. Кроме того, вещество станет практически безопасным для окружающей среды. Его будет возможно утилизировать на полигонах ТБО или использовать в виде удобрения.

Сергей ЛЕВЧЕНКО — ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Позволяет нам работать и в зимний период времени, в холодный, это первое. И второе — это очень серьезно улучшает варианты вывоза уже отжатого шлам-лигнина, потому что та вода, которая будет выделена из существующих отходов, она уже будет достаточно высокого качества после очистных сооружений.

Также Сергей Левченко особо подчеркнул, что в село Моты Шелеховского района отходы вывозиться не будут, поскольку муниципалитет высказался против организации там полигона. Вместе со стартом работы по утилизации отходов предлагается начать подготовку проекта по ликвидации промышленной площадки БЦБК.