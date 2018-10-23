На мемориале «Синявинские высоты» под Санкт-Петербургом установили памятник воинам Приангарья, оборонявшим Ленинград

Спустя почти 7 десятилетий их подвиг увековечили Каменную плиту изготовили в Тулунском районе.

Голос жизни и надежды в блокадном Ленинграде. Звук метронома и спустя более 7 десятилетий откликается в душе не только потомков тех, кто пережил без малого 900 дней и ночей бомбежек и голода в городе-герое на Неве, но и тех, кто воевал на полях сражений, будучи за тысячи километров от родного дома. Вячеслав Панфилов вспоминает как после ранения стал командиром взвода, а в конце войны командиром роты в составе 6-й гвардейской Восточно-сибирской дивизии бойцов,в том числе с берегов Байкала.

Вячеслав ПАНФИЛОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: В роте было 35-36 лошадей и в них ездовые были большинство сибиряки. Я по памяти помню был такой Фарафонов, которому в то время был уже 41 год. Это люди стойкие, люди которые честно выполняли свой воинский долг. Слава им, слава иркутянам и тем кто защищал нашу ленинградскую землю.

На братских могилах не ставят крестов, но подвиг солдат Приангарья увековечили. На аллее памяти и славы мемориального комплекса «Синявинские высоты» в Ленинградской области, теперь наряду с монументами из бывших союзных республик и разных регионов России появилась плита с контурами Байкала. Открывали памятник воинам-сибирякам, навечно оставшимся в этой земле губернатор Приангарья Сергей Левченко и заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы живем далеко от Ленинградской области за 5000 километров, но мы считаем что это наша земля и имеем на это полное право. Потому что многие наши земляки, когда родина позвала их на смерть пошли и ни сколько не сомневались.

Летом 2017 года молодые люди из поискового отряда Приангарья «Искатель» обнаружили фрагменты противогазов и останки семерых советских солдат на «Невском пятачке». В эту землю на левом берегу Невы полегло более 50 тысяч бойцов, в том числе из Сибири. Поэтому, в декабре 2017 года, слитые в единую судьбы иркутян, оставшихся на пяточке обессмертили памятным обелиском.