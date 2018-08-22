Команда сибирского регионального центра МЧС стала победителем в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

В составе сборной есть представители Приангарья. Турнир прошел в Перми.

За звание сильнейших приехали сразиться 10 команд из разных регионов России. Наша сборная взяла две золотых, три серебряных и одну бронзовую награды, что и позволило спасателям стать первыми в общекомандном зачёте. Одна из медалей личного первенства приедет в Иркутск — Людмиле Ерёминой не было равных в подъеме по штурмовой лестнице. По результатам соревнований будут отобраны лучшие спортсмены, которые войдут в состав сборной России и представят Россию на чемпионате мира.