Экскурсию для школьников из стран Азии провели сотрудники музея главного управления МЧС России по Иркутской области

Дети из Южной Кореи, Китая, Японии и Монголии прибыли в областной центр для участия в Международном образовательном форуме.

Когда-то в этом здании находилась первая в Приангарье пожарная часть. В этот колокол звонили, чтобы сообщить о возгорании. А сегодня здесь проводят экскурсии для школьников из азиатских стран. Им показывают макеты разбушевавшейся в лесу огненной стихии. Для участника из Монголии Сэрсэндамида эти впечатления оказались незабываемыми. Он навсегда запомнит и смотровую площадку на пожарной башне.

Сэрсэн ДАМИД — УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА МОНГОЛИЯ: Экскурсия мне вообще очень понравилась, много интересного узнали, развитие МЧС было вообще интересно, там макеты изображены вообще классно.

Специальная техника и костюмы пожарных от 18 века до наших дней. Школьники смогли увидеть живую историю развития службы в Иркутской области. С 2014 года посещение этого музея стало частью программы международного детского образовательного форума.

Татьяна БОЛТОВА — ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Каждому сибиряку интересно узнать традиции, быт и становление вообще системы безопасности на территории Иркутской области, и пожарное дело — это одна из ценностей. Пожарная охрана сформировалась здесь уже в 18 веке, и здесь — это первое здание пожарной части.

Международный детский образовательный форум проходит в Приангарье восьмой раз. В нем участвуют Южная Корея, Китай, Япония, Монголия, в этом году к этим странам присоединился Вьетнам. Форум продлится до 8 августа. За это время для детей проведут экскурсии в Лимнологическом музее, «тальцах». Участники встретятся на вечере национальной кухни и народных танцев, а также примут участие в мастер-классах по оригами, рисованию корейских вееров и созданию соломенных сувениров.