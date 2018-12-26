Иркутская областная станция переливания крови стала лучшей сразу в двух номинациях Всероссийского конкурса

Его итоги подвели в городе Сочи. Заслуженные награды получили «Лучший медицинский работник года» и «Donor Sapiens». победители уже вернулись в Иркутск.

Любовь Веревкина проверяет карту доноров — тех, кто приходит сдавать кровь. Она следит за тем, что бы все шло по плану, ведь отклонение от нормы непозволительно в работе врача-трансфузиолога. Любовь следит за состоянием, качеством крови и её компонентов в областной станции переливания крови.

Любовь Веревкина в медицине 39 лет, а в службу крови пришла ещё совсем юной в 19 лет. Она прошла всё, от решения кризисных задач: поиск и экстренная доставка крови, до плановых работ по её заготовке. Достижения и профессионализм Любови не остались не замеченным, звание «Лучший работник года» ей вручили на 16-м Всероссийском форуме Службы крови. Сегодня о знаковом моменте напоминают эти грамоты. Они как повод вспомнить — с чего всё начиналось. В начале 80-х ей приходилось делать многое, полагаясь на интуицию. Ведь раньше, не было такого оборудования.

Любовь ВЕРЁВКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЗАГОТОВКИ КРОВИ и её КОМПОНЕНТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:

И я до сих пор не могу забыть слова врача-реаниматолога. Когда я, с другого конца города на машине везла кровь. Мы нарушали все правила, сами чуть не попали в аварию. Я привезла кровь, поднимаюсь в реанимацию, а доктор мне говорит: «Поздно. Вы опоздали. Больной погиб!». Вот эти слова, я запомнила на всю жизнь. Кровь, это волшебное лекарство. Когда кровь есть, человека практически можно вытащить с того света.

В этой работе специалистов поддерживают 19 тысяч жителей Иркутской области, они являются донорами. Стать им может почти любой человек. В этом году станцию иркутскую областную станцию переливания крови поддержали и бизнесмены, что вылилось в совместный проект — «Настройся на добрый ЛАД!». На профессиональном конкурсе он был также отмечен и в номинации «Donor Sapiens» взял первое место. В рамках этого проекта были разработаны дисконтные карты, которые дают возможность получение скиди в магазинах и развлекательных центрах Иркутска. Такой подход к работе, позволит существенно увеличить поток доноров — уверены специалисты.

Максим ЗАРУБИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ: Во-первых, о нас знают. Когда готовили проект, мы обобщали свой опыт. То есть, если этим не заниматься и не представлять службу на каких-то масштабных мероприятиях, ну просто опыт этот растворяется. Так это обобщенно в проекте, систематизированно, и более того, мы же представили презентацию и весь наш опыт и мы готовы им делиться. И его могут применить уже любые другие станции.



Иркутская областная станция переливания крови ежегодно проводит 50 тыс. донации. В день сюда приходят около 100 человек. Сотрудники различных предприятий, студенты, и все те, кому небезразлична судьба другого, готовы прийти на помощь совершенно незнакомому, но особенно нуждающемуся в их помощи.