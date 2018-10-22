Иркутская область вошла в пятерку регионов Сибири по количеству заявок на Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России»

Виднейшие политики и топ-менеджеры крупных корпораций предстанут в качестве наставников для креативных и пытливых людей страны.

Ценность проекта «Лидеры России» он не создает новый механизм по поиску и перекачиванию талантливых людей в федеральный центр, а это своего рода университет, который выявляет таких талантливых молодых людей и предоставляет им возможность получить дополнительное образование и затем реализовать себя там где он родился, на своей малой родине, на своей земле.

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С таким высказыванием нового наставника конкурса «Лидеры России», председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко иркутянка Анна Ефимова согласна на все 100 процентов. Участие в соревновании лидеров политики и бизнеса в прошлом году приняла по наставлению супруга. Поначалу отнеслась к конкурсу скептически, но по мере прохождения новых этапов вошла в азарт и сумела попасть в три сотни лучших управленцев России.

Анна ЕФИМОВА, ФИНАЛИСТ ВСЕРОССИЙСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ-2017»: Конкурс можно сказать жизнь мою повернул на до и после, потому что благодаря конкурсу я смогла переосмыслить саму себя, посмотреть на свои зоны развития, над чем нужно заниматься, заниматься собой нужно постоянно ну и плюс я поменяла сферу профессиональной деятельности, у меня произошел карьерный рост ну и конечно самое ценное в этом конкурсе это люди, потому что люди были со всей страны.

В первом конкурсе заявки на участие подали 200 тысяч человек, но после обязательной видеопрезентации осталось только 80 тысяч. Попав в финал конкурса Анна получила сертификат на 1 миллион рублей, который решила потратить на обучение по программе московской бизнес школы. А вот другая финалистка из Иркутска Ольга Иванова пока не решила как распорядиться сертификатом. Недавно она стала мамой. Но поучаствовать рекомендует всем, главное придерживаться несложных правил.

Ольга ИВАНОВА ФИНАЛИСТ ВСЕРОССИЙСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ-2017»: Хотела бы порекомендовать не бояться проявлять себя и не лукавить на этапе отборочных туров, на этапе тестов, потому что очень серьезно построены программа компьютерная и все двойные ответы и желание казаться лучше, чем ты есть они проявляются и конечно картина получается необъективная и человека могут снять с конкурса по причине того, что он просто лукавил или буквально обманывал.

Количество поданных заявок уже превысило отметку в 165 тысяч человек. Анкеты на участие в конкурсе принимаются до полуночи 24 октября по московскому времени. По словам иркутян, участие в конкурсе подарит опыт, который не позволит опустить руки и заставит расти над собой. А это и есть главные лидерские качества.