Губернаторская елка прошла в Иркутском музыкальном театре имени Загурского

800 юных жителей Приангарья побывали сегодня в гостях у сказки. Среди приглашенных дети, которые остались без попечения родителей, инвалиды, а также дети из многодетных, малоимущих или неполных семей.

Фараоны, пираты, и даже бесстрашный Зорро — все они пришли сегодня на «Губернаторскую елку» в Иркутский музыкальный театр, чтобы встретиться с хозяином нового года. Каждый хочет быть самым ярким и оригинальным, поэтому и костюмы самые необычные. А помогают ребятам в первую очередь их родители. Ирина Титова со своим сыном Святославом приехала из поселка Тельма Усольского района. Она признается, что такой костюм выбрала для неслучайно, но сам Святослав больше озадачен тем, что же попросить в подарок у Деда Мороза.

Ирина ТИТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА п. ТЕЛЬМА:

Ну костюм принца, потому что для каждой матери наверное ее ребенок в первую очередь и принц и принцесса, поэтому вот понравился.

Святослав ТИТОВ ЖИТЕЛЬ п.ТЕЛЬМА: —Да, я верю в Деда Мороза. Я не знаю. Что захочет, то и принесет. Ну он сам же подумает что мне принести — плохо я себя вел в этом году или хорошо. -А ты хорошо себя вел в этом году? -Ну, так.

А кто-то из маленьких гостей праздника за подарки собирается благодарить совсем не зимнего волшебника.

Мария ПАШЕМИТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г.ИРКУТСКА:

Мне только баба сказала, что меня будет поздравлять губернатор. И я буду говорить там спасибо. И я его хочу обнять сильно-сильно за подарок.

И вот самый желанный гость появился на празднике. И принес с собой долгожданные подарки. Не обидел никого. Заглянул в гости и символ нового 2019 года. Хрюня пообещала приносить в каждую семью только счастье, радость и благополучие. А после веселых игр, песен и стихов с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята отправились в гости к сказке, но не к простой, а к русской народной. «Волшебное кольцо»- эту всеми любимую историю сотрудники Иркутского музыкального театра решили сделать подарком юным зрителям. Ведь именно новогодние праздники — самое подходящее время для волшебства.