Дело о продаже «Боярышника» направлено в суд
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Дело о продаже «Боярышника» направлено в суд

15.08.18

По нему проходят двое человек, которые на протяжении месяца в 2016 году осуществляли сбыт и перевозку спиртосодержащей жидкости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющей в составе метиловый спирт, под видом косметического средства. Их деятельность была вовремя пресечена, продукцию изъяли из оборота, поэтому люди пострадать не успели. Как сообщает следственный комитет России, один из обвиняемых задержан, а второй находится в розыске. По данным следствия, он покинул страну. В феврале этого года реальные сроки получили владелица и продавец одного из торговых павильонов, где продавали спиртосодержащий «Боярышник». Они приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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