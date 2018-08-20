Более 300 тонн золота может содержать новое месторождение в Мамско-Чуйском районе Приангарья
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Более 300 тонн золота может содержать новое месторождение в Мамско-Чуйском районе Приангарья

20.08.18

К таким выводам пришли специалисты «Иркутскгеофизики» по результатам исследования Каверга-Конкудерской площади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении трех лет там велись поисковые работы на рудное золото за счет средств федерального бюджета. Были выполнены литохимические поиски на всей территории — а это более 400 квадратных километров, а также проведены детализационные работы, включающие в себя поисковые маршруты, проходку шурфов и канав вручную. Кроме того, специалисты «Росгеологии» составили рекомендации по дальнейшему исследованию участка.

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