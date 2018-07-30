8 тысяч мальков хариуса выпустили в Оку

Акция «Наполним водоемы жизнью» прошла в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии. Зарыбление водоемов организовала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В этих мешках тысячи мальков хариуса ожидают выпуска в большое плавание. Вес одной такой рыбки — около двух граммов. Этим особям всего два — два с половиной месяца. Акцию по выпуску мальков организовала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Это делается для восполнения запасов ценной рыбы и сохранения ее популяции.

Сергей ЗЕНКОВ, БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР: К сожалению, в частности, в реке Ока, которая подвергалась серьезному промышленному воздействию и понесла серьезный урон. На сегодня то, что происходит, вызывает огромную радость.

Численность рыбы растет не только в Оке, но и в Байкале, в Ангаро-Байкальском водном бассейне. Сегодня вклад в дело восстановления популяции внесли сотрудники предприятия «Саянскхимпласт».

Николай МЕЛЬНИК — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «САЯНСКХИМПЛАСТ»: Конечно, мы как промышленное предприятие потребляем большой объем речной воды, сбрасываем, конечно, очищенную воду, но это все равно какое-то влияние оказывает, и наша сегодняшняя акция — это компенсация тому влиянию, которое промышленное предприятие, малое, правда, оказывает на реку Ока.

Здесь для новоиспеченных обитателей хорошие условия — летом температура воды колеблется около 19 градусов. Слишком высокой температуры хариус не выдержит. Через два-три года эти мальки превратятся в товарную рыбу.