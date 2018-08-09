7 автомобилей в Иркутске повредили подростки

Забавы ради или для получения острых ощущений ночью они прыгали по припаркованным автомобилям.

Прыжок, следом еще один. Словно в компьютерной игре подросток скачет по капотам автомобилей. Но одно неловкое движение и он сходит с дистанции, разбивая головой лобовое стекло. Прыжки в длину фиксирует камера наружного видеонаблюдения на жилом доме в Иркутске. Позже это станет доказательством вины горе-спортсменов.

Анастасия ЦЫГАНКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Последствие на первый взгляд такой незатейливой и спортивной игры — помятые капоты, разбитые стекла и испорчены нервы владельцев, которые утром обнаружили свои машины.

Владимир ДОМОШЕНКИН, ПОСТРАДАВШИЙ:

Ну конечно, вот вмятина. Теперь надо делать. А сейчас мне надо идти к врачу, проходить комиссию на замену прав. Пришлось отказаться. из-за этой вмятины у меня давление подняло 170.

В результате такого неспортивного поведения пострадали 7 автомобилей. Больше всего досталось черной малолитражке, на капоте которой и поскользнулся подросток. Пострадавшим предстоит подсчитать сумму ущерба. Владельцев успокаивает одно — хулиганов удалось задержать. Это 4 молодых человека, двое из которых несовершеннолетние. Спустя час после своих показательных выступлений, они вернулись на парковку, но вместо оваций зрителей, пришлось общаться с полицейскими.

Сергей ТАРАТУН, ОЧЕВИДЕЦ: Полиция приехала, начала оформлять, допрашивать свидетелей. в то время, пока они опрашивали всех , увидели как во двор начали входить трое молодых ребят. У них в руках была бутылка водки, они в алкогольном опьянении. решили их остановить, что бы поинтересоваться вообще кто такие. подключилась полиция. задержали их . как выяснилось они подходят по описанием свидетельницы.

За лето это не первый случай подобного хулиганства. 26 июня шестеро молодых людей, в их числе были и девушки, повредили 7 автомобилей на улице Верхняя Набережная. На крыши автомобилей они забрались для эффектного селфи на фоне рассвета. Их лица попали не только в объектив камеры телефон, но и в объектив камер видеонаблюдения. В течении трех дней они были задержаны.

Игорь МЕДВЕДЕВ, врио НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Полиция Иркутска еще раз напоминает что умышленное повреждение или уничтожение имущества попадает под стать уголовного кодекса 167 и предусматривает санкции — денежный штраф до 40 тысяч рублей или лишение свободы сроком на 2 года. Что касается несовершеннолетних, то к ним применяется проф-е беседы и они ставятся на учет в отделе ПДН.

Задержанные в июньском происшествии вину признали, извинились перед пострадавшими и обещали возместить ущерб. Какое развитие предстоит истории на Амурском проезде пока не известно. Пострадавшие написали заявление в полицию, с задержанными молодыми людьми работают следователи.