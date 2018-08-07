60 бойцов всероссийского медицинского отряда «Сибирь» завершают свою работу в Приангарье

За это время молодые люди из 11 субъектов Российской Федерации работали на волонтерских началах в разных медицинских учреждениях региона.

У них даже бойцовки — как халаты врачей, кипельно-белые. Четверокурсница Азалия Ахметшина приехала в Иркутск из Казани. И вот уже почти месяц — работает медсестрой на волонтерских началах в ожоговом отделении третьей Кировской больницы. Тяжелые условия и тяжелые пациенты не пугают. Как и ее бойцов из медицинского отряда «9 жизней».

Азалия АХМЕТШИНА, КОМАНДИР СТУДЕНЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА «9 ЖИЗНЕЙ» (г.КАЗАНЬ): У нас многое связано именно с цифрой 9. Медики — это люди, которые дарят жизнь, продлевают, помогают. Поэтому 9 жизней. У нас 9 должностей, 9 правил отряда, 9 секретов своих — все связано с девяткой. И каждый месяц 9-го числа мы проводим крупные мероприятия в своем отряде.

Сегодня хоть и не 9-ое число, но у бойцов всероссийского студенческого медицинского отряда «Сибирь» -особенное мероприятие. Это встреча с выпускником иркутского медицинского университета — а ныне заместителем министра здравоохранения страны — Олегом Салагаем и советником гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергеем Соколом. В аудитории — медики-волонтеры из 11 субъектов Российской Федерации. На протяжении смены — это 42 дня — они работают в медицинских учреждениях Иркутской области.

Олег САЛАГАЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: То, что сегодня волонтерство набирает обороты, появляются в новых регионах, в новых больницах, помогают пациентам, помогают врачам и развиваются сами — это очень большое благо. Сегодня более 14 тысяч волонтеров-медиков. А если посмотреть количество человек, которым они оказали помощь, то это количество измеряется уже миллионами. Поэтому судите сами о важности того, что они делают.

В Иркутской области в студенческих медицинских отрядах — более 300 человек. Учащиеся профильных колледжей и ВУЗов ведут свою деятельность не только в областном центре, но также в Ангарске и Тайшете. Пропагандируют здоровый образ жизни, борются с распространением ВИЧ, агитируют пополнять донорские базы, а также работают в качестве медиков на крупных мероприятиях — в их числе сопровождение фестиваля «Алтаргана» и колонн «Бессмертного полка». Но и тем, кто помогает другим, нужна поддержка.

Сергей СОКОЛ, СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по РАЗВИТИЮ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» : Что касается корпорации «Ростех» — мы с Олегом Олеговичем обсуждали и продолжаем обсуждать — меры поддержки госкорпорациями нашей медицины. Это касается обеспечения наших больниц современным оборудованием, которое производят госкорпорации, в том числе организация санавиации на специально оборудованных вертолетах в труднодоступные районы, это мобильные медицинские пункты на базе КАМАЗов, ну и так далее. работы у нас в этом плане много, будем заниматься.

Это — первая смена — или как говорят сами бойцы — целина всероссийского студенческого отряда «Сибирь».И она подходит к концу. Но волонтеры уверены: в Приангарье они еще вернутся, может быть в расширенном составе и на постоянное место работы.