42 талантливых ребенка из разных уголков Иркутской области стали лауреатами одиннадцатого конкурса «Нота До»

Торжественная церемония состоялась в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского.

На сцене — учащиеся школы-интерната музыкантских воспитанников Иркутска. Правда, сегодня не играют — а только знакомятся с новым инструментом. Учебное заведение участвует в проекте «Нота До» с момента основания конкурса. Максим Чемезов в свою удачу не верил до последнего — а теперь с радостью пробует новую трубу

Максим ЧЕМЕЗОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА МУЗВОСПИТАННИКОВ:

Играет на трубе мне нравится все, цвет, блестит. Отличный инструмент. Я уже понял.



Лауреатами одиннадцатого конкурса «Нота До», который проводит благотворительный фонд Юрия Тена, стали 42 талантливых ребенка из разных уголков Иркутской области. Сегодня награждают не только их — но и победителей конкрса «Музыку дарим людям». Это 11 школ из Ангарска, Иркутска, Черемхово, Тайтурки, Зимы, Тельмы, Усть-Орды, Мишелевки, Заларей.

В числе подарков – музыкальные инструменты, осветительное оборудование для концертного зала, профессиональные акустические системы, оркестровые пульты.

Сергей ТЕН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА им. Ю.ТЕНА:

Мы несем ответственность за родных, близких, мы несем ответственность за своих детей, но мы также несем ответственность за тех ребятишек, которые живут рядом с нами, которые живут в нашей родной Иркутской области. Потому что только от вас зависит то, в какой стране мы будет жить через 20-30 лет, какая у нас будет Иркутская область.



В сентябре этого года на благотворительном аукционе было собрано свыше 5 миллионов рублей. Всего же за 11 лет проекта «Нота До» более 800 детей получили в дар инструменты, а также смогли побывать в творческих поездках и на пленерах.