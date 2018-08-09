200 пар молодоженов заключили брак в «красивую дату»

ИВ этом году в числа с сочетанием трех восьмерок — это 8 и 18 августа — поженятся более пятисот пар.

Алексей и Надежда ждали этого события целый год. Красивую дату для свадьбы выбрали специально. В магию чисел верят многие пары, сочетающиеся сегодня. Молодожены Александр и Алёна знакомы чуть больше года, они верят в то, что день с тремя восьмерками поможет им прожить вместе долгую счастливую жизнь.

Алёна и Александр — МОЛОДОЖЕНЫ: Вообще, это идея Алены — восьмое августа, я ее одобрил, красивое число, мне понравилось. 00:23++++ 00:28 Перевернутая восьмерка — символ бесконечности, надеемся на бесконечность.

Связать себя узами бака в этот день решили около двухсот пар во всей Иркутской области. Пятьдесят из них назовут мужем и женой в этом зале. Самой большой популярностью среди молодоженов пользуются красивые даты с сочетаниями цифр 7 и 8. Однако, магия чисел, по мнению сотрудников службы — это далеко не все, что нужно для семейной жизни.

Инга ТРОФИМОВА — НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС г. ИРКУТСКА: Я верю в любовь, если пара друг друга любит, то они будут жить хорошо и красиво. Даты им, конечно, может в этом и помогут, но даже если они поженятся не в такую дату,а будут любить друг друга, то все равно они проживут до золотой свадьбы. Поэтому мы и желаем всем, кто пришел сегодня, кто придет завтра, послезавтра, чтобы прожили до золотой, бриллиантовой и коронной свадьбы.

В этом году в распоряжении молодоженов будет еще одна, так называемая, красивая дата — это 18 августа. На нее также особенный ажиотаж. Торжественное «Да» друг другу скажет еще около 250 пар