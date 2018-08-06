109 миллионов рублей получат начинающие фермеры Приангарья в этом году

Деньги будут распределены по грантам от регионального министерства сельского хозяйства. Всего в этом году было подано 118 заявок.

Утро Марины Хунхеновой начинается с приготовления завтрака не только для мужа и детей, но и для питомцев — около трёх сотен пушистых и пернатых зверьков. А началось всё с простого переезда. Из квартиры в Иркутске семья переехала в деревню Куда.

Марина ХУНХЕНОВА, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Мы переехали в тринадцатом году, участок был голый, решили заняться чем-то. Посмотрели у знакомых, сначала завели кроликов, потом построили это здание. Завели кур, потом перепёлок, понравилось, вот продолжаем этим заниматься.

За пять лет хозяйство Хунхеновых значительно разрослось и изменилось. Изначально разводили гусей, уток, индюков. Но только вместе стало тесно — пришло время расширения. В этом году супруги подали заявку на региональный конкурс «Начинающий фермер» и стали одним из тридцати девяти победителей. Всем им полагается денежная выплата на развитие своего хозяйства. Программа реализуется с 2012-го года. За это время поддержку получили более четырёхсот фермеров, им выплачено почти 670 миллионов рублей.

Вячеслав КОЗИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если говорить об эффективности работы программы поддержки начинающих фермеров, у нас за годы реализации программы создано начинающими фермерами более пятисот новых рабочих мест, приобретается техника самоходная. Только по итогам 2017 года начинающими фермерами приобретено более 200 единиц сельхозтехники.

Сумма гранта семьи Хунхеновых — почти 3 млн рублей. На эти деньги планируют купить новый участок — будет уже не 10 соток, а 3 гектара и заняться разведением крупно-рогатого скота. Но от своих нынешних питомцев Хунхеновы отказываться не собираются.