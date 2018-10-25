100 лет ИГУ: Сибирско-американский факультет

Окно в Европу, а точнее в Америку и Австралию — так можно назвать Сибирско-американский факультет Иркутского государственного университета. У студентов этого факультета сразу две альма-матер. Здесь учатся как молодые люди, так и состоявшиеся директора и финансисты города. А издание «New York Times» — публиковало о нем беспрецедентные статьи.

Гарвард, Оксофорд, Лондонская школа бизнеса — двери лучших университетов мира открываются перед этими ребятами. Байкальская международная бизнес школа входит в состав 1000 лучших бизнес-школ мира, а в России таких всего 19. Выпускники Сибирско-американского факультета работают по всему миру. Юрий Пучков сейчас живет и работает в штате Вермонт в Миделбере колледже, помогает американским студентам осваивать русский язык и русскую культуру.

Юрий ПУЧКОВ, КООРДИНАТОР РУССКОГО ДЕПАРТАМЕНТА, MIDDLEBURY COLLEGE, USA: Три года назад благодаря нашему университету, благодаря Сибирско-Американскому факультету я получил грант и получил возможность учиться здесь в Middlebury college в течении года. И после окончания университета Middlebury предложили мне работу, предложил мне контракт.

Возможность применить себя в профессии почти по всему миру дает международная программа обучения. Маленький волшебник из известного фильма только учится, а вот эти ребята уже научились — быть в двух местах сразу. За 4 года студенты Сибирско-американского факультета заканчивают два университета Иркутский и Американский. А значит и два диплома. А совсем недавно здесь появилась еще и третья — Австралийская программа.

Надежда ГРОШЕВА, ДЕКАН СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕНЕДЖМЕНТА ИГУ: Наш факультет отличается прежде всего учебной программой, которая синхронизирована и отвечает программам мировых университетов. Поскольку у нас иностранные ВУЗы партнеры, наша программа аккредитована и Американскими партнерами и Австралийскими партнерами и по перечню дисциплин и по учебной программе.

Современный мир бизнеса и управления требует от человека определенного склада ума, мобильности и, конечно, непрерывного роста и самосовершенствования. Западный принцип образования, который активно применяется здесь, направлен на развитие человека, формирования не только его профессиональных, но и личностных качеств.

Ирина НОВИЧКОВА, СТУДЕНТКА 4 КУРСА СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕНЕДЖМЕНТА ИГУ:

У меня был предмет лидерство, прям отдельный семестровый блок, где мы обсуждали прям все аспекты лидерства и все таки выяснили, что лидером можно стать, главное захотеть.

Стать студентом Байкальской Бизнес Школы можно в любом возрасте. МВА ((Эм Би Эй)) — программа высшего уровня бизнес образования позволяет стать более успешными и людям с уже состоявшейся карьерой. Директора, финансисты, менеджеры высшего звена, занимаясь своим самообразованием также приходят в Байкальскую международную бизнес-школу.САФ — один из самых молодых и самый нашумевший факультет госуниверситета. В начале 90-х годов он назывался Советско-американский, что само по себе звучит громко. Это был первый в России опыт организации международных университетских программ.

Екатерина НЕРУШКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Среди подшивок старых газет Байкальской бизнес школы можно найти много любопытного, но, пожалуй, самое интересное — это перевод статьи, которая вышла 10 марта 1996 года в самой известной американской газете New York Times. Название беспрецедентное — «Лагерь капитализма в Сибири». Именно так ее автор Гари Джакаки — профессор Мерилендского университета США назвал Сибирско-Америкнский факультет Иркутского Государственного университета, в котором он некоторое время работал преподавателем. Цитата: В течении 1993-1995 учебных годов я был профессором экономики и статистики в Иркутском Государственном Университете, в городе, расположенном недалеко от глубочайшего в мире пресноводного озера Байкал. Казалось, что вся финансовая фивилизация находилась где-то на другой планете, а ближайшая фондовая биржа работала в 2000 миль к Востоку, во Владивостоке.

Сегодня финансовая деятельность спустилась с другой планеты и к нам. И за 27 лет существования около 2000 выпускников в мантиях и бакалаврских шапочках отправились покорять мировые финансовые и управленческие вершины.