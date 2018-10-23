100 лет ИГУ: исторический факультет

«Мегагрант» — престижный грант, который получили иркутские учёные для проведения раскопок неолитического комплекса в устье реки Белая. Это достижение стало возможным благодаря археологам, преподающим на историческом факультете.

Во всех коробках, окружающих аспиранта Илью Уланова, хранятся находки иркутских археологов разных лет: Мальта-2008, Усть-белая-1963. Часть из образцов он добыл своими руками. Здесь посреди раскопанных материалов 20 студентов занимаются в археологическом клубе Иркутского государственного университета. Молодые учёные слушают лекции опытных преподавателей, работают с вещественными источниками. Вот кость быка, которой больше 40 тысяч лет, а вот стремена средних веков. Этот кружок по интересам организовал сам Илья, будучи, магистрантом на историческом факультете.

Илья УЛАНОВ, ВЫПУСКНИК ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГУ: В основе своей где-то 98, там даже 99 с чем-то, процентов всей истории человечества приходится на неписьменную историю, когда письменности не было, и об этой истории человечества мы можем узнать только из археологических находок, того что учёные-археологи раскопали, поведали нам, поэтому роль археологии безусловно важна.

Научное призвание Илья нашёл, пойдя по направлению археология, на историческом факультете. В этом году ему, как и университету, исполняется 100 лет. С момента создания факультет разросся до 5 кафедр, на которых сегодня обучается более 600 студентов.

Юрий ЗУЛЯР, ДЕКАН ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГУ : Исторический факультет всегда был специфическим факультетом, то есть он готовил людей, которые, в принципе, могут или должны знать уметь и мочь в социальной сфере гораздо больше не только, чем обычные граждане, но и профессионалы в других сферах.

Студенты исторического факультета активно занимаются научной деятельностью: молодые учёные регулярно участвуют в конференциях по всей России и за рубежом. Международные связи позволяют обучающимся ездить на стажировки в Японию, Китай, Польшу и другие страны. При всём этом многообразии возможностей исторический факультет всегда отличало неповторимое качество — свобода выбора и демократия.

Виктор ДЯТЛОВ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ и МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГУ : Всё-таки наш факультет отличал всегда дух какого-то нормального демократизма можно было выбирать и научного руководителя, и сейчас это остаётся. Можно выбирать тему своей научной работы. В общем, с моей точки зрения, тут я погрешу против правил, но с моей точки зрения можно выбирать ходить на лекции или не ходить к какому-то преподавателю. Может быть, лучше посидеть за книгой иногда. Владислав СМЕТАНИН, МАГИСТРАНТ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГУ : Я общаюсь со своими коллегами с других факультетов, с других вузов, в частности, да. Чувствуется большая разница, в первую очередь чувствуется в отношениях между студентом и преподавателем. То есть на историческом факультете нет различия, неважно взрослый это человек или высокопоставленный человек, есть всегда равенство. То есть ты имеешь право всегда высказать свою точку зрения.

За всё время работы исторический факультет подготовил более 5000 специалистов, работающих в самых разных сферах. Часть из них имеет возможность увидеться на юбилейной встрече выпускников всех поколений, которая пройдёт 8 ноября в 16 часов в арт-заводе Доренберг.