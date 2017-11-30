В Иркутске заливают катки

Около 70 ледовых катков планируют залить в Иркутске до середины декабря.

Из них 46 муниципальные. Известно, что 23 площадки для катания на коньках оборудуют на территории школ. Как сообщили в Управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Иркутска, большая часть муниципальных хоккейных кортов уже функционируют. До открытия все площадки в целях безопасности тщательно проверяют специалисты. Также обращают внимание на наличие помещений для переодевания, целостность ограждений и установку хоккейных ворот.

Василий Шангин, заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике: 23 будет залито на территории школ, 23 хоккейных корта заливают силами МКУ «Городской спортивно-методический центр». Окончание работ запланировано на 7-10 декабря. Отделом по физической культуре и спорту был организован объезд всех площадок, анализ крепления ворот, ремонта ограждения.

Вход на муниципальные катки должен быть бесплатным. Работы по их заливке в основном ведутся в вечернее время и при отсутствии осадков.