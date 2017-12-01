Мэр открыл сквер

В Иркутске открыли сквер на бульваре Постышева.

На площади более 8 тыс кв. метров заменены все покрытия, обустроена лестница. Выполнено функциональное зонирование — выделены зоны отдыха, активного времяпрепровождения и городских мероприятий. Организована парковка, обустроен фонтан, установлены малые архитектурные формы. Как отметил мэр города Дмитрий Бердников, это самый большой объект масштабного благоустройства общественных пространств.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: Самое главное, что это те общественные пространства, которые мы делали вместе с вами, проекты обсуждались вместе с вами, следили внимательно за каждым днем, приемка велась вместе с вами, это замечательно, это здорово. И такие мероприятия позволят сделать наш город лучше и комфортнее для того, чтобы когда наши дети и внуки вырастут, они не стремились никуда уехать.

Светлана Викторовна, жительница г. Иркутска: Если говорить честно, здесь ничего не было. Ни лестницы удобной, по которой можно спуститься. Площадь для отдыха, столько скамеек, площадка для катания на велосипеде, на скейте. Для детей, для пенсионеров, для отдыхающих отличное место.

Это последнее из 13 общественных пространств, благоустроенных в текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Деньги на проведение работы были выделены из бюджетов всех уровней.