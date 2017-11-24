Квиз к 80-летию Иркутской области

Квиз, посвященный 80-летию Иркутской области, сегодня проходит в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

Знания родного края проверяют студенты иркутских вузов в рамках фестиваля «Молодёжь Прибайкалья». Наша съёмочная группа отправилась на игру, чтобы узнать, какие вопросы подготовили для участников. Подробности в сюжете Александры Турчаниновой.

Таймер запущен. На обдумывание ответа 2 минуты. 8 команд сегодня борются за звание победителя в квизе, посвящённом 80-летию Иркутской области. Это школьники и студенты из разных уголков региона. Слюдянский район, Иркутск, две команды из Шелехова. Все приехали на фестиваль «Молодёжь Прибайкалья», в рамках которого проходит викторина. И если саму акцию уже давно знают, первый фестиваль состоялся в 2009 году, то квиз в Иркутске проходит впервые.

Надежда Ревтова, организатор квиза: Мероприятие включает в себя фестиваль для активной молодежи от 14 до 30 лет и семинары для специалистов от 18 лет, работающих с детьми и молодёжью. На этих мероприятиях проводятся различные тренинги, дискуссии. Также в этом году организован квиз, посвящённый 80-летию Иркутской области.

26 текстовых вопросов и блок музыкальных. Всего 42 задания. Вариантов ответов нет, поэтому организаторы решили давать за каждую верную отгадку по одному баллу, вне зависимости от сложности вопроса. Меняется только время на ответ. Ведущий викторины Денис Шелковников сам из числа активной молодёжи. Студент ИрНИТУ признаётся, что над некоторыми задачками тоже призадумался.

Денис Шелковников, ведущий квиза: Сейчас у нас прошёл квиз, посвящённый 80-летию Иркутской области. Суть квиза заключается в том, что мы хотим проверить, как дети знают историю нашей области и в принципе выявить учреждение, которое больше всех подковано на этом вопросе.

Музыкальные вопросы пришлись по душе участникам квиза. Сейчас они должны ответить, из какого города Приангарья родом исполнитель композиции. Жаркие споры и обсуждения в группах идут на протяжении всей игры. Александра Фомина, первокурсница Иркутского техникума архитектуры и строительства, рассказывает, что её команда — одна из самых многочисленных. Перед квизом активно готовились и вспоминали историю родного края.

Александра Фомина, участница квиза: Наверное, самый сложный вопрос был про имена, фамилии исторических личностей. Потому что в нашей истории было очень много. Всех запомнить сложно. Но мы постарались ответить. Вчера вспоминали историю Иркутской области, основателей. Читали достаточно много литературы. Но знаний будет всегда недостаточно, чтобы подготовиться полностью.

Имена, исторические даты и Золотая столица Приангарья — осведомлённость в этих вопросах проверяют в юбилейный год области. Однако сегодня студенты борются не за призы. Каждый из них пришёл сюда в первую очередь для того, чтобы проверить свои знания.