Чистят снег в Иркутске

Более 120 тысяч единиц дорожной техники ликвидируют последствия снегопада в областном центре.

Это самосвалы, трактора, погрузчики, грейдеры. В этом году приобретено 4 новых универсальных КАМАЗа — они могут сметать снег, проливать дорогу рассолом, посыпать отсевом. Как отмечают рабочие, в ноябре выпало осадков больше нормы — коммунальщики вывезли на полигон более 4 тысяч тонн снега. Весь личный состав ИркутскАвтодора переведен на круглосуточный режим работы.