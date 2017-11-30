Чистят снег в Иркутске
Иркутск Новости

Чистят снег в Иркутске

30.11.17

Более 120 тысяч единиц дорожной техники ликвидируют последствия снегопада в областном центре.

Это самосвалы, трактора, погрузчики, грейдеры. В этом году приобретено 4 новых универсальных КАМАЗа — они могут сметать снег, проливать дорогу рассолом, посыпать отсевом. Как отмечают рабочие, в ноябре выпало осадков больше нормы — коммунальщики вывезли на полигон более 4 тысяч тонн снега. Весь личный состав ИркутскАвтодора переведен на круглосуточный режим работы.

Антон Пустынников, начальник производства МУП «ИркутскАвтодор»:

Днем уборка практически невозможна в центре города как минимум. Очень большое движение людей, машин. Если мы начнем работать на улице Ленина, то перегородим все движение, возникнет пробка.

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