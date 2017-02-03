Отделение травматологии открылось в ИОКБ

Отделение травматологии открылось во втором блоке Иркутской областной клинической больницы. Там будут оказывать помощь тем, кто пострадал в дорожных авариях. Напомним, на оснащение современным оборудованием всего палатного блока было направлено 240 миллионов рублей. Деньги были выделены по поручению главы региона. В каких условиях врачи будут оказывать помощь тяжелым больным, расскажет Татьяна Веретина.

Трехмерное изображение с рентген станции выводится на мониторы. Это позволит врачам прямо во время операции проверять у пациента состояние опорно-двигательного аппарата, а также головного мозга, сосудов, кишечника. Комбинированные травмы, когда не только сломаны кости, но и повреждены внутренние органы, наиболее часто встречаются у пострадавших в ДТП. Теперь в областной больнице им готовы оказать необходимую помощь.

Руслан Дмитриев, зав. отделением травматологии ИОКБ

Укомплектованность операционных полная. По самым современным взглядам и современному развитию травматологии. Имеется, в том числе, электронный микроскоп для реконструктивных операций на кисте, на стопе или на выполнении кожно-мышечных пластик.

Новое травматологическое отделение рассчитано на 30 коек. Пациентов готовы принимать на лечение со следующей недели. Врачи будут проводить как плановые, так и экстренные операции. Медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием.

Татьяна Веретина, корреспондент новостей «Сей Час»

Особенность этого перевязочного кабинета, что здесь стоит полноценный операционный стол. По словам врачей, в случае медицинской необходимости достаточно будет поставить стойку анестезиолога, и можно будет проводить экстренные операции.

Стоимость оборудования более 70 миллионов рублей. Деньги были выделены из областного бюджета по поручению губернатора Приангарья. Сергей Левченко вместе с членами правительства и депутатами регионального парламента первыми смогли увидеть, в каких условиях будут лечить пациентов с тяжелыми травмами. По словам спикера Законодательного собрания Сергея Брилки, отделение может стать хорошим примером для будущих начинаний.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области, фракция «Единая Россия»

Высокотехнологичный центр травматологический в итоге получился. Есть другие отделения, я думаю, что используя этот опыт, нам нужно рассмотреть возможность и обязательно реконструировать другие отделения. Тогда наш главный госпиталь в Иркутской области будет самым главным центром, который будет спасать жизни людей.

Как отметил губернатор, модернизация медицинских учреждений на этом не закончится. Есть планы по развитию лечебных учреждений в отдаленных от областного центра районах Приангарья.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

У нас еще очень много задач по новым медицинским учреждениям по всей области. То же самое нам нужно сделать в округе две следующие очереди. Это в Бохане и Кутулике. И здесь в Иркутске. Поэтому мы начинаем новые медицинские учреждения или продолжаем старые уже в этом году.

В этом году также начнется строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера. Стоимость объекта более 4 млрд. рублей. Финансирование будет вестись за счет федерального и областного бюджетов, а также средств инвестора.