Новый бассейн открылся в гимназии №25

В Иркутске после капитального ремонта сегодня начал работать бассейн в гимназии №25. Обновленный спортивный объект отвечает самым современным требованиям и абсолютно безопасен для юных пловцов.

Свисток – и пошла борьба за доли секунд. В день открытия обновленного бассейна в гимназии №25 – эстафета. Это так называемая «короткая вода» – 25 метров на спине, брассом и кролем. Плывут лучшие из лучших – разрядники и кандидаты в мастера спорта. В их числе 13-летняя Валентина Ляхова. Она занимается плаванием 5 лет.

Ощущения прекрасные, я проплыла брассом, это мой стиль. Мне здесь все нравится. Вода легкая. Очень хорошо.

Это сейчас все хорошо, раньше бассейн был в плачевном состоянии. Пловцы и тренеры вспоминают, плитка в чаше в некоторых местах была отколота. На занятиях дети могли пораниться.

Валентина Ляхова, ученица гимназии №25 г. Иркутска

Бассейн был в не очень хорошем состоянии, все было ободрано. Сейчас все поменяли, очень удобное покрытие. И никто не режется, все хорошо. Везде много места, вода хорошая. Есть больше желания победить. Лучше тренироваться в хорошем бассейне, чем в плохом.

Марина Блинова, тренер по плаванию гимназии №25 г. Иркутска

Дети резались, потому что была плитка, резались, а сейчас все по-новому, новым технологиям сдан. Поэтому я думаю, у нас будет все здорово, замечательно.

Ремонт длился три месяца. Рабочие заменили покрытие чаши – теперь оно соответствует международным стандартам, а также электрику, вентиляцию, тепловые узлы, окна, двери. Установили современное оборудование по обеззараживанию, фильтрации и подогреву воды. Теперь есть отдельный медицинский кабинет.

Анна Шевнина, медицинский работник бассейна гимназии №25 г. Иркутска

Очень плохо мы жили без медицинского кабинета. То есть где получалось оказать мед. помощь, там и получалось, т.е. в самой чаще бассейна. Теперь мы очень рады, что у нас есть мед кабинет, спасибо огромное.

На ремонт бассейна из городского бюджета было выделено 20 миллионов рублей. Как отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, городские власти будут прилагать все усилия, чтобы подобных объектов в городе становилось больше.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Нужно обязательно работать и создавать базу для физической активности. Я рад, что, несмотря на материальные сложности и трудности, удалось завершить реконструкцию бассейна. Я рад, что на мои призывы откликаются и предприниматели, и наше строительное сообщество.

В этом бассейне для всех учащихся проводится физкультура. А 50 учеников занимаются плаванием профессионально. Как раз сегодня эти ребята одни из первых опробовали воду, и значит, по поверьям спортсменов, они всегда будут первыми.