Новые медицинские технологии применяются в Приангарье

9 патентов на новые медицинские технологии получили сотрудники иркутского научного центра хирургии и травматологии в 2016-ом году. Часть из них уже применяется на практике. За уникальным хирургическим вмешательством съезжаются пациенты со всей страны. Такая операция позволяет в несколько раз уменьшить время реабилитации.

Таких операций, как эта, хирургу Василию Монастыреву приходится делать не меньше 10 в неделю. Это удаление мениска — хрящевой прослойки внутри коленного сустава. Проблема может возникнуть после травмы или микротравмы. Последние особенно характерны для спортсменов. И у пожилых людей — из-за износа суставов. Все по новейшим технологиям — никаких разрезов, которые повреждают мышцы, как это было раньше. Тогда, говорят врачи, реабилитация занимала несколько месяцев. При такой операции — всего несколько часов.

Василий Монастырев, врач травматолог-ортопед ИНЦ хирургии и травматологии

Суть и преимущество ее заключается в том, что через небольшие проколы и разрезы мы можем полноценно восстановить поврежденные структуры. В том числе, мениск на передней и задней крестообразной связке, боковые связки. И одним из преимуществ — главным — является то, что пациент спокойно на следующий день может спокойно дать нагрузку на нижние конечности.

С помощью эндоскопии суставы можно не только исследовать, но и сразу оперировать — как сейчас. Технологию постоянно дорабатывают научные сотрудники института, многие методики — авторские и не имеют аналогов в России. Например, лечение осложнений при замене крупных суставов — коленных и тазобедренных. Иногда после такой операции начинается воспаление мягких тканей и кости. Тогда эндопротез удаляют и вместо него ставят так называемый спейсер — цементный протез, на протяжении полугода выделяющий антибиотик.

Ольга Черникова, главный врач клиники ИНЦ хирургии и травматологии

Пациент, у которого установлен спейсер с антибиотиком, может ходить с полной нагрузкой на конечность без дополнительных средств фиксации, без дополнительных средств опоры и через шесть месяцев на фоне купирования гнойного процесса происходит замена спейсера на постоянный эндопротез. Стоит отметить, что пациенты настолько довольны установкой спейсера, что трое пациентов должны были явиться на замену спейсера на постоянный сустав, но они категорически отказались, потому что их все устраивает.

Благодаря запуску этой уникальной операции в иркутский научный центр хирургии и травматологии приезжают пациенты со всей страны. В минувшем году из почти 6 тысяч человек, обратившихся за помощью, более 20% были жителями других регионов России.