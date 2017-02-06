Новое заболевание глаз выявили ученые в Ангарске

Профессиональное заболевание, вызывающее ухудшение зрения, выявили ангарские ученые. Назвали они его — офтальмомеркуриализм. Над его открытием специалисты работали пять лет. Люди каких специальностей попадают в группу риска, узнала Анастасия Бурлакова. В преддверии профессионального праздника — Дня науки, ученые разрешили ей заглянуть в лабораторию и увидеть — как проходят научные эксперименты.

Подопытное животное учёный Евгений Титов берёт только за хвост. На левой руке кожаная перчатка — на случай если крыса укусит. Затем ей дают специальный препарат и ждут реакции организма. на это уходит от двух недель до полугода. Так специалисты лаборатории Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований проводят опыты лекарств и парфюмерии.

Евгений Титов, старший научный сотрудник лаборатории ВСИ медико-экологических исследований

В дальнейшем наблюдаем животных в течение определенного времени, чтобы посмотреть внешне, как они выглядят. Не становятся ли они обтрепанными — один из признаков заболевания животного. Имеется ли гибель животных или еще каких-нибудь признаков патологий. В дальнейшем берем у них кровь на анализы, делаем биохимические анализы. Смотрим, как это все происходит на клеточном и субклеточном уровне.

В этой лаборатории ангарские ученые открыли новую болезнь — офтальмомеркуриализм или поражение зрения парами ртути. Эта профессиональная болезнь проявляется у людей, которые работают в цехах по производству каустической соды и хлора. Такие предприятия есть в Саянске и Усолье-Сибирском. В 2016 году исследование провели среди 500 рабочих в Иркутской области, у 85 из них было обнаружено новое профессиональное заболевание органов зрения.

Виктор Рукавишников, директор ВСИ медико-экологических исследований

Нами был закончен целый цикл исследований, который касался влияния хронического действия ртути на организм человека. И в частности мы вместе с микрохирургией глаза, установили, что в этом случае может быть новая формироваться профессиональная патология. Мы ее назвали офтальмомеркуриализм.

Диагноз в скором времени будет включен в список профессиональных заболеваний министерства здравоохранения Иркутской области. Помимо офтальмомеркуриализма, учеными Ангарска выявлено более 20-ти профессиональных заболеваний у пожарных, шахтеров, водителей бульдозеров. Здесь в клинике института не только выявляют такие расстройства, но также консультируют пациентов и лечат с помощью современного оборудования. Тем, у кого диагностируют заболевание, связанное с профессиональной деятельностью, положены льготы от государства — прибавка к пенсии, увеличение продолжительности отпуска, курортно-санаторное лечение и другие.