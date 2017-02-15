Федерация черлидинга появилась в Приангарье

От групп поддержки до вида спорта. В Иркутской области появилась Федерация черлидинга. А это значит, что теперь направление официально считается отдельным видом спорта. На тренировке побывала Туяна Нимаева.

Всего две минуты задора, зрелищности и эмоций. Но за этим выступлением месяцы тренировок. Чтобы танцевать синхронно, подняться в пирамиду, удержаться на её вершине и правильно приземлиться, нужны терпение и хорошая физическая подготовка. Ведь черлидинг — это в первую очередь спорт. Он сочетает в себе элементы гимнастики, акробатики и хореографии. 8-летняя Диана — одна из первых, кто пришел заниматься в иркутскую секцию.

Диана Храмова, воспитанница школы черлидинга в г. Иркутске

Я увидела картинки, как делают сальто, мне очень понравилось. Захотелось тоже во всем этом участвовать. Вот я пришла на черлидинг.

В январе этого года образовалась новая спортивная федерация — черлидинга в Иркутской области и получила аккредитацию. А это значит, что лучшие могут надеяться получить значок «Мастера спорта».

Анжелика Новоселова, президент федерации черлидинга и чир спорта Иркутской области

Уже с 8 лет в случае успешного выступления на чемпионате России спортсменам присуждаются спортивные разряды. Как и в любом другом виде спорта. Т.е. это не просто поездки на соревнования за грамотой, медалями. Это разряды юношеские, первой категории, высшей категории. Отборы на чемпионаты мира.

Черлидинг зародился в Америке, как группа поддержки. Сейчас в Европе и США зажигательные девушки прочно заняли место на спортивных площадках. Волна черлидинга добралась и до Иркутской области. Первая секция открылась 4 года назад в Братске. Затем в Ангарске, Иркутске. Сейчас на очереди Усолье-Сибирское. Всего этим видом спорта в Приангарье занимаются более 100 человек. В иркутской секции 30 воспитанников в возрасте от 4 до 14 лет.

Официальный статус федерации позволит школе черлидинга проводить соревнования. Первые планируют организовать в этом году. Но прежде — поездка в Новосибирск. Там 24 марта состоится открытый чемпионат и первенство Новосибирской области. Приангарье будут представлять секции из Братска и Слюдянки. Юные спортсмены выступят в номинациях «дэнс» с танцевальным уклоном и «ЧИР» с элементами спортивной гимнастики и акробатики с построением пирамид.