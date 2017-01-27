Минимальная зарплата вырастет дважды в 2017

Дважды за год вырастет минимальная зарплата в Иркутской области. Соответствующее соглашение подписано между Правительством Приангарья, иркутским профобъединением и региональным объединением работодателей. Повышение МРЗП пройдет в два этапа – 1 апреля и 1 июля. Весной размер минимальной зарплаты у бюджетников южных районов составит 8 798 рублей, а с 1 июля он вырастет до 9 286 рублей. В северных территориях эти показатели будут выше: 11 369 и 12 000 рублей соответственно. Таким образом, с 1 июля минимальные зарплаты работников бюджетной сферы будут составлять 95% от прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Приангарья. А с 1 января 2018 года МРЗП будет приравнен к прожиточному минимуму. Во внебюджетном секторе экономики минимальная зарплата уже приравнена к прожиточному минимуму.