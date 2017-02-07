В Ангарске появится памятник первостроителям

Ко Дню города в Ангарске будет установлен памятник первостроителям. Место определено — это Парк строителей. Вопрос благоустройства территории обсуждался на встрече губернатора Приангарья Сергея Левченко с мэром Ангарского муниципального образования Сергеем Петровым. В ней также приняли участие председатель Общественной палаты Ангарска Анатолий Боринский и депутат Государственной Думы России Алексей Красноштанов. Кроме установки монумента планируется привести в порядок парковую аллею и освещение.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Без области городу и общественности такой проект осуществить очень трудно. Я давно уже знаю про этот проект, и сейчас у нас такая возможность появляется, мы обязательно поможем для того, чтобы этот памятник установлен был в срок до конца мая.