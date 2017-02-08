В Иркутск приехали журналисты и блоггеры из Монголии

Новые возможности для сотрудничества. В областной центр приехала делегация журналистов и блоггеров из Монголии. Цель визита — построить партнерские отношения со своими иркутскими коллегами.

В гостях у телекомпании АИСТ — журналисты и блоггеры из Монголии. Делегацию знакомят с нюансами съемок утреннего шоу «Барабан». После спонтанной фотосессии в павильоне, гости признаются — когда раньше приезжали в Иркутск по делам, обязательно включали АИСТ.

Болортулга Эрдэнбилэг, журналист (Монголия)

Я несколько раз смотрела утреннее шоу «Барабан». Сейчас времени на это, к сожалению, почти нет. Очень нравится ваша студия — такие сочные цвета.

Павильон, откуда в прямой эфир выходят ведущие новостей «Сей Час» — следующий по плану экскурсии. Первый заместитель директора телекомпании Анна Кулакова рассказывает о времени выхода выпусков, их содержании. По словам монгольских журналистов, они более чем заинтересованы в международном сотрудничестве.

Батхуу Энатайван, президент ассоциации журналистов Монголии

Для нас этот год — год развития, год сотрудничества с нашими зарубежными коллегами. Мы приехали в Иркутск, чтобы попытаться наладить отношения с телекомпанией «АИСТ». У нас есть сайт, где публикуются новости со всех регионов Монголии. Нам бы хотелось, чтобы там были новости из Иркутска. Новости, которые делают журналисты вашей телекомпании.

Предложение будет рассмотрено. Тем более, что опыт международных отношений у АИСТа большой. Пример — программа «Середина Земли». Она выходит в эфир каждый день.