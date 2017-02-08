Цены на молоко растут

В Иркутской области один из производителей в феврале поднял цены на всю молочную продукцию. Насколько подорожало молоко у крупных сельхозтоваропроизводителей и у фермеров — выясняла Анастасия Бурлакова.

В этом павильоне Центрального рынка представлена молочная продукция в ассортименте. Самое дешевое молоко в тетрапаке стоит 55 рублей. На самом популярном концентрированном молоке – Шадринском — здесь ценник 52 рубля. Но в соседнем павильоне мы нашли на 3 рубля дешевле. Стоимость молочной продукции на одном уровне держится с начала года. Изменились ценники только на товары Усолья-Сибирского — они подорожали на 1 рубль.

Анастасия Нефедовская, продавец молочной продукции

На нашей точке молоко продается Шадринское — упаковочек 10 в день, в тетрапаке, литровые — штучек 20, а сухое, соответственно, намного реже, одна-две упаковки в день. Бывает, ни одной.

Владимир Горюнов, житель г. Иркутска

Покупаем ежедневно. Используем в чай, используем в кашу — у нас маленький ребенок. Я считаю, что в повседневной жизни постоянно нужно. Пьем с удовольствием.

На прилавках Центрального рынка молочную продукцию продают также частные хозяйства. Они расположились в отдельном ряду в другой части рынка. Так, 1 литр молока, привезённого из Баяндаевского района можно купить за 70 рублей. Коровье молоко иркутского производства дороже — 88 рублей за литр. Здесь есть даже козье молоко. Продукт дорогостоящий — 300 рублей за литр, поэтому не столь популярный. Впрочем, и коровье молоко большим спросом не пользуется, чего не скажешь о твороге и сметане. У этих прилавков всегда есть покупатели. Медики такой спрос иркутян поддерживают, ведь в молочной продукции много витаминов. При регулярном потреблении снижается риск заболеваний сахарным диабетом и остеопорозом.

Александр Белых, доцент кафедры гигиены питания ИГМУ

Молоко — это уникальнейший продукт питания, который необходим. Особенно необходим для крайних возрастных групп: для подрастающего поколения, для детей и для пожилых людей. Он является продуктом, который в диетологии важен, продуктом, который важен в профилактике заболеваний рабочих, которые контактируют с особо вредными условиями труда.

Кроме того, молоко — хорошее средство для борьбы с простудными заболеваниями, оно способствует укреплению иммунитета. А стакан теплого молока с ложкой меда на ночь — обеспечит здоровый и спокойный сон.