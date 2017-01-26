Врачи «собрали» руку пациентки после шок-травмы

Иркутские хирурги спасли пациентку, которая пострадала на производстве. Руку девушки затянуло в промышленную мясорубку, откуда спасатели вытаскивали ее в течение 6 часов. Сколько заняло восстановление — расскажет Туяна Нимаева.

Кошмар позади. Елена, кажется, до сих пор не верит в счастливый исход этой истории. Пока хирург осматривает руку пациентки, 36-летняя иркутянка рассказывает – во время работы она чуть не потеряла правую руку. Её затянуло в большую мясорубку, мышцы отделились от костей, наступил шок. То, что было дальше, Елена почти не помнит. Бригада спасателей в течение 6 часов кропотливо вытаскивала руку из механизма. Затем экстренная госпитализация и операция.

Елена Ушакова, пациентка Иркутской областной клинической больницы

Сейчас довольна. Лучше такая, чем никакая, что ее не будет.

Операция прошла в несколько этапов. Первая длилась 4 часа, вторая 3. Микрохирурги с ювелирной точностью пересаживали лоскуты кожи. С помощью микроскопа и инструмента размером меньше иголки, они пришивали каждый сосуд, вены, артерии, нервы и сухожилия. Толщина сосудов не больше миллиметра. То, что в других больницах назвали бы чудом, для врачей отделения микрохирургии областной клинической больницы – обычная работа.

Денис Корнилов, хирург Иркутской областной клинической больницы

Посчитать количество швов и манипуляций очень сложно. Потому что это не 20, 30, не 50 и не 100. Сама важность всего – не в количестве швов, а в качестве и подходе, методах при реконструкции.

Микрохирурги таким образом ежегодно спасают не одну сотню рук, ног и пальцев. В этом отделении медики проводят 1200 операций в год. Для пациентов они бесплатные. Елена – первая в этом году, кому провели столь сложное оперативное вмешательство. Спустя 39 дней с момента получения травмы, она уже может шевелить пальцами и даже поднимать предметы. Из больницы иркутянка выписывается уже завтра. Ей предстоит еще долгая реабилитация, чтобы восстановить чувствительность тканей, но главное – врачам удалось сохранить ей руку.