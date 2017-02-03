Мастер-класс по спортивной науке Федора Емельяненко

Мастер-класс от тренера по смешанному боевому единоборству Михаил Каурцева. Он вернулся домой из Белгородской области, где проходили сборы в команде легендарного бойца Федора Емельяненко. И сейчас наработанным опытом делится с иркутянами.

Проход в ноги – один из самых распространенных приемов смешанного боя. Его суть – перевести противника из стойки в партер, то есть на пол. Прием показывает Михаил Каурцев – мастер спорта по армейскому рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, самбо, унифайту и панкратиону. Он приехал из Старого Оскола, где больше двух недель тренировался в команде «Последнего императора», легендарного бойца Федора Емельяненко. И сейчас тот опыт, который получил, передает иркутянам.

Михаил Каурцев, тренер по смешанному боевому единоборству

Там больше всего подходов с точки зрения здоровья, тренировочного процесса, временных рамок. Они перешли на высокоинтенсивные тренировки. Что могли сегодня наблюдать. Что ребята без остановки работают. Промежуток времени, который спортсмен находится на тренировке, он уменьшается. Такие тонкости, нюансы мы взяли.

Так вместо 2 часов тренировки теперь 1 час 20 минут. Между упражнениями перерыв три минуты. На вооружение взяли также новые приемы – выход из захвата, ударные техники, различные стойки, удушающие, болевые приемы. Сегодня на мастер-классе 12 спортсменов. Всего в клубе «Гладиатор» тренируются 20 человек. Единственная девушка – Татьяна Самсоненко. После наглядного примера отрабатывает новые знания в спаррингах.

Татьяна Самсоненко, чемпион России по кикбоксингу

Сейчас работа идет более динамично, более опытные спортсмены дают свои движения, болевые, удушающие, ходовые приемы. И более эффективные, и проще в выполнении.

25-летний Артак Давтян – победитель российских и международных турниров – также был на сборах вместе с Федором Емельяненко. Насколько эффективен такой подход – покажут результаты третьей «Битвы на Енисее», которая пройдёт 23 февраля в Красноярске.

Артак Давтян, победитель международного турнира по боям без правил

Они разносторонние. Там универсально было. Федор Владимирович достиг много, могу сказать одно, он пример для молодежи, надо на него смотреть, равняться лучше.

Новую методики будут передавать и спортсменам других клубов и школ. Так в планах – открыть в Иркутске большой центр боевых единоборств. Для этого уже приготовлена профессиональная клетка, ринг, зона кроссфита. Кстати, есть договоренность, что в Иркутск приедет тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов и также проведет для иркутян мастер-класс.